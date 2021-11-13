Путин в интервью пропагандистскому телеканалу в очередной раз заявил, что Россия якобы не является стороной конфликта. Также глава Кремля заявил, что противоположное утверждение не прописано в минских соглашениях.

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Путин также заявил, что Президент Украины "бодро отчитывается, что они применяют Bayraktar". Глава Кремля пожаловался: на это никто не реагирует.

Президент страны-агрессора возмущен, что Европа сказала что-то неразборчивое, а США вообще поддержали применение Bayraktar. Также Путин подчеркнул: "официальные лица Украины сказали: применяли и будем применять дальше".

По словам главы Кремля, "создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться".

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