Глава МЗС Туреччини наголосив, що його країна не ігноруватиме свої принципи та тісні відносини з Україною через великі відносини з Росією. Офіційна Анкара переконана, що конфлікт досягнув небезпечного рівня.
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Цинічна відповідь Росії
Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков цинічно заявив, що складнощі є начебто не між Москвою та Києвом, а між Америкою та Росією, а також між Росією та НАТО.
Туреччина – союзник НАТО. Країни НАТО займають різну позицію. Є країни, які займають крайні, недружні нам позиції. Є схильні до того, щоб враховувати реальну занепокоєність Росії,
– заявив Пєсков.
Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією
- Лідер Туреччини Реджеп Ердоган восени 2021 року заявив, що офіційна Анкара готова стати посередником між Україною і Росією.
- За словами президента, Туреччина зацікавлена, аби в регіоні панував мир.
- Саме тому турецька сторона заговорила про посередництво.
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