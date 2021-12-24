Также в эфире турецкого телеканала министр отметил близкие отношения с Киевом.

Важно Путин говорит о "военной операции на Донбассе": как отреагировали в украинском МИД

Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за широких отношений с Россией,

– сказал Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ. Заявление турецкого лидера прозвучало на фоне того, что президент Владимир Зеленский передал через него Кремлю список пленных, которых удерживает Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрительно отреагировал на инициативу Эрдогана. Однако он отметил "красные линии" – нельзя обсуждать нашу страну без участия украинских делегатов.

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В России же выступили категорически против предложения Реджепа Эрдогана быть посредником в отношениях с Украиной. Объяснили это традиционными и заезженными словами – "Москва не участник конфликта на Донбассе".

Что этому предшествовало

Глава Кремля требует, чтобы НАТО не брала в свой состав Украину. 17 декабря российское МИД обнародовало проекты договоров с США и Альянсом. В документах говорится о том, что Москва и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда могут поражать территории сторон.

Кроме того, Россия хочет, чтобы Североатлантический союз отказался от любой военной деятельности в Украине, на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Обратите внимание! Ранее Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны.

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