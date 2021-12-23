В комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что высказывания Путина не соответствуют действительности. Ведь Украина не готовила и не готовит никакую "военную операцию" на Донбассе.
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К чему в МИД призвали Россию
Николенко подчеркнул, что Украина отдана политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют, в частности, постоянные усилия Киева относительно сдвига с места мирного процесса. Речь идет прежде всего о разблокировании переговоров в нормандском формате.
Более того, глава Офиса Президента и наша делегация в ТКГ проделали титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня,
– отметили в МИД.
В ведомстве призвали Россию сосредоточиться на выполнении договоренностей о перемирии и завершении войны, которую она и развязала на Донбассе. "Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно накануне праздников", – подытожил дипломат.
Возобновление тишины на Донбассе: что известно
- Накануне Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима тишины на Донбассе. Формально перемирие действует с лета 2020 года. Пророссийские боевики его игнорировали.
- Отметим, что в течение суток 22 декабря оккупанты еще ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ. По имеющейся информации, тишина сохраняется и 23 декабря.
- У Зеленского надеются, что новые договоренности помогут сохранить жизнь защитникам Украины. "Праздники должны быть мирными", – подчеркнул Андрей Ермак, глава ОП.
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