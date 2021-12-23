У коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що висловлювання Путіна не відповідають дійсності. Адже Україна не готувала й не готує ніякої "військової операції" на Донбасі.

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До чого у МЗС закликали Росію

Ніколенко підкреслив, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це свідчать, зокрема, постійні зусилля Києва щодо зрушення з місця мирного процесу. Мовиться насамперед про розблокування перемовин у нормандському форматі.

Ба більше, глава Офісу Президента та наша делегація у ТКГ проробили титанічну роботу, аби добитися відновлення режиму припинення вогню,

– наголосили у МЗС.

У відомстві закликали Росію зосередитися на виконанні домовленостей про перемир'я та завершенні війни, яку вона ж і розв'язала на Донбасі. "Люди по обидві сторони лінії розмежування на Донеччині та Луганщині заслуговують на мир та спокій, особливо напередодні свят", – підсумував дипломат.

Відновлення тиші на Донбасі: що відомо

Напередодні Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму тиші на Донбасі. Формально перемир'я діє ще з літа 2020 року. Втім, проросійські бойовики його ігнорували.

Зазначимо, що упродовж доби 22 грудня окупанти ще ні разу не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. За наявною інформацією, тиша зберігається й упродовж 23 грудня.

У Зеленського сподіваються, що нові домовленості допоможуть зберегти життя захисникам України. "Свята мають бути мирними", – наголосив Андрій Єрмак, глава ОП.

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