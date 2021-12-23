23 декабря по состоянию на 7:00 на Донбассе сохраняется тишина. В ООС заверили, что украинские защитники контролируют ситуацию.

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Тишина на Донбассе – впервые за длительное время

Также в пресс-службе Операции объединенных сил отметили, что военные ВСУ продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. "Вместе к победе! Слава Украине", – отметили в заметке.

Какой была ситуация на протяжении предыдущих дней:

21 декабря – 3 нарушения со стороны боевиков, ранен украинский военный;

20 декабря – 4 нарушения, украинской бойцы подорвались на взрывчатке;

19 декабря – российские наемники дважды нарушали договоренности о мире;

18 декабря – оккупанты 8 раз срывали тишину.

ТКГ договорилась о восстановлении тишины

22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором стороны договорились и в дальнейшем соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально такие договоренности действуют еще с июля 2020 года. Впрочем, с тех пор российские наемники неоднократно открывали огонь по позициям ВСУ. К сожалению, в результате вражеских атак гибли украинские защитники.

На восстановление тишины уже отреагировали у Зеленского: там считают это шагом к деэскалации. Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на этот раз перемирие будет устойчивым. "Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными", – подчеркнул чиновник.

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Полный текст сообщения ООС в фейсбуке:

"Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 23 декабря 2021 года Слава Украине! За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!"