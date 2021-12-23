Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. В то же время Владимир Путин хочет получить подтверждение готовности Европы отдать под влияние России определенные государства.

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По словам Шлосберга, такие действия главы Кремля являются своеобразным геополитическим шантажом. Это требование признать фактическое влияние России на постсоветских территориях.

Несмотря на это, угрозы Путина пойти в наступление на Украину являются не подготовкой к реальным военным действиям, а скорее попыткой потребовать у Евросоюза и США переговоров о новом мироустройстве.

Однако при этом надо учитывать, что ситуация на Донбассе остается довольно тяжелой. Как рассказал политик, совершенно очевидно, что участие российских вооруженных сил на оккупированных территориях в изменении политической карты Украины является очень большим.

Там (на Донбассе – 24 канал) могут происходить действия, которые, на мой взгляд, несут в себе риск очень опасных провокаций, которые могут привести к эскалации военных действий на территории Украины,

– заявил Шлосберг.

Как подытожил политик, при таком развитии событий Россия будет говорить, что не причастна к ним. Однако на самом деле все и так будет понятно.

Обратите внимание! По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

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Программа "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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