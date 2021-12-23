Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он назвал это главной задачей Кремля в вопросах безопасности.

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Рябков заявил, что США знают о российских приоритетах и ​​"предпочтениях". Более того, помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан регулярно контактирует с чиновниками в Москве.

Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО,

– подчеркнул заместитель министра иностранных дел России.

По его словам, в последнее время произошло несколько очень важных телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова с Салливаном.

"Различные темы обсуждаются. По-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами", – отметил Рябков.

Он предположил, что этим переговорам якобы помешало Рождество, но "больше откладывать уже нельзя".

Что этому предшествовало

Россия требует, чтобы НАТО не брала в свой состав Украину. 17 декабря российское МИД обнародовало проекты договоров с США и Альянсом. В документах говорится о том, что Москва и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда могут поражать территории сторон.

Кроме того, Россия хочет, чтобы Североатлантический союз отказался от любой военной деятельности в Украине, на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Обратите внимание! Ранее президент США Джо Байден отказал российскому коллеге Владимиру Путину в требовании предоставить гарантию не расширения НАТО. Он подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны. В то же время Москва пригрозила "угрозой широкомасштабной войны в Европе".

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