Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він назвав це головним завданням Кремля у питанні безпеки.

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Рябков заявив, що США знають про російські пріоритети та "вподобання". Ба більше, помічник президента Штатів з національної безпеки Джейк Салліван регулярно контактує з високопосадовцями в Москві.

Ми маємо покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей далі на схід. Ми маємо виключити вступ України до НАТО,

– наголосив заступник міністра закордонних справ Росії.

За його словами, останнім часом відбулося кілька дуже важливих телефонних розмов помічника президента Росії Юрія Ушакова з Салліваном.

"Різні теми обговорюються. Як і раніше, ми чекаємо на конкретну відповідь з американської сторони, коли вона буде готова запустити двосторонній діалог з нами", – зауважив Рябков.

Він припустив, що цим перемовинам нібито завадило Різдво, але "більше відкладати вже не можна".

Що цьому передувало

Росія вимагає, аби НАТО не брала до свого складу Україну. 17 грудня російське МЗС оприлюднило проєкти договорів з США та Альянсом. У документах мовиться про те, що Москва та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки можуть вражати території сторін.

Крім того, Росія хоче, щоб Альянс відмовилося від будь-якої військової діяльності в Україні, на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Зверніть увагу! Раніше президент США Джо Байден відмовив російському колезі Володимиру Путіну у вимозі надати гарантії не розширення НАТО. Він наголосив, що це вирішуватиме виключно Альянс, а не треті сторони. Водночас Москва пригрозила "загрозою широкомасштабної війни у Європі".

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