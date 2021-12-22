На думку Пабрікса, низка впливових країн ЄС мусять радикально змінити мислення. Він згадав, зокрема, про Німеччину, яка блокувала закупівлю оборонного озброєння Україною.

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До чого Латвія закликає союзників

За словами міністра, наївно думати, що вдасться зберегти мир й заспокоїти державу-агресорку, не допомагаючи при цьому потенційній жертві. "З одного боку – є наївна думка про те, що чим менше зброї, тим менше стріляють. З іншого боку – Р осія, в якої повний арсенал усіх видів зброї", – зауважив політик.

Пабрікс наголосив, що Латвія це розуміє й завжди закликала до цього союзників. Як він підкреслив, аби досягти миру, Україна не лише повинна мати право на захист, але й отримати у цьому допомогу. Тому європейським країнам слід брати приклад зі США, Великої Британії та Канади.

Якщо Україні потрібна зброя, підтримка в процесі реформування збройних сил, то така допомога має бути надана,

– заявив Пабрікс.

Пабрікс: Україна вже не така, як раніше

Крім цього, латвійський урядовець висловився про скупчення російських сил біля кордонів України. На його думку, все це робиться для досягнення певних цілей. Втім, додав Пабрікс, у випадку нападу Росії варто очікувати на різке погіршення ситуації з країнами Європи та США.

"Крім того, такий тип вторгнення відрізнявся б від 2014 року. Оскільки обернувся б для Кремля численними жертвами. Бо Україна вже не така, як 7 років тому", – наголосив міністр оборони. Водночас він заявив, що вимоги Москви щодо так званих "гарантій безпеки" є неприйнятними.

Що за "гарантії безпеки"