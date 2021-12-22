По мнению Пабрикса, ряд влиятельных стран ЕС должны радикально изменить мышление. Он упомянул, в частности, о Германии, блокировавшей закупку оборонного вооружения Украиной.

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К чему Латвия призывает союзника

По словам министра, наивно думать, что удастся сохранить мир и успокоить государство-агрессора, не помогая при этом потенциальной жертве. "С одной стороны – есть наивное мнение о том, что чем меньше оружия, тем меньше стреляют. С другой – Россия, у которой полный арсенал всех видов оружия", – отметил политик.

Пабрикс подчеркнул, что Латвия это понимает и всегда призывала к этому союзников. Как он подчеркнул, чтобы достичь мира, Украина не только должна иметь право на защиту, но и получить помощь в этом. Поэтому европейским странам нужно последовать примеру США, Великобритании и Канады.

Если Украине нужно оружие, поддержка в процессе реформирования вооруженных сил, то такая помощь должна быть предоставлена,

– заявил Пабрикс.

Пабрикс: Украина уже не такая, как раньше

Кроме этого, латвийский чиновник высказался о скоплении российских сил возле границ Украины. По его мнению, все это делается для достижения определенных целей. Впрочем, добавил Пабрикс, в случае нападения России следует ожидать резкого ухудшения ситуации со странами Европы и США.

"Кроме того, такой тип вторжения отличался бы от 2014 года. Поскольку обернулся бы для Кремля многочисленными жертвами. Потому что Украина уже не такая, как 7 лет назад", – подчеркнул министр обороны. В то же время он заявил, что требования Москвы относительно так называемых "гарантий безопасности" неприемлемы.

Что за "гарантии безопасности"