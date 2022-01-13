Секретар РНБО Данілов наголосив, що, звичайно, Україні хотілося б більшого. Особливо на тлі підтримки, яку отримував Афганістан до захоплення країни талібами.

Зауважте Україна не готується, що вже завтра проти неї почнеться нова агресія, – Данілов

Данілов зауважив, що тоді американська зброя опинилася б у міцних руках. Її не кинули б при першій зустрічі з ворогом.

Щодо військових "ігріщ" Росії біля українського кордону то вони зіграли з росіянами злий жарт. Замість того, щоб відлякати Захід, вони змобілізували його і мені здається навіть зробили неможливе – розлютили його,

– заявив секретар РНБО.

Україна розраховує на продовження підтримки

Данілов наголосив, що Україна дякує Заходу за підтримку та розраховує на її продовження.

Зокрема, мовиться про матеріальну підтримку. Насамперед у сфері повітряно-військової оборони і засобів боротьби з російськими безпілотниками. Вони наростили можливості проведення розвідувальних заходів на території України.

Також дуже важливим є проведення західних навчань як сил НАТО, так і спільних з Україною. Країну-окупантку це дуже нервує.

Окрім того, Данілов заявив, що окремим питанням є постійна присутність на ротаційній основі кораблів НАТО у Чорному морі. Насамперед мовиться про кораблі з ракетним озброєнням.

Росія не зобов'язалася відвести війська

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман розповіла, що під час переговорів США та Росії країна-окупантка не взяла на себе зобов'язання про деескалацію. Водночас російська сторона не озвучила твердження, що її не буде.

Також Росія цинічно вимагає "залізобетонних гарантій", що Україна ніколи не вступить у НАТО. Водночас США ще раз наголосили: принцип "відчинених дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

Шерман наголосила: "ми не дозволимо нікому суперечити політиці "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу".

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