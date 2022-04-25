Відповідну інформацію розповів у телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він написав ввечері 25 квітня.

Зауважте У російському Брянську – вибухи й пожежа: "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину

РосЗМІ поширюють черговий фейк нібито про вибухи в російському Брянську

​​Російські телеграм-канали розповсюджують фото українського дрону U22 Airbone, нібито збитого 25 квітня у небі над Курською областю,

– повідомив Братчук.

Проте це фотографії, які перевернули у фоторедакторі цього разу, натомість вперше їх опублікували 24 березня. Тоді прокремлівські телеграм-канали писали, що нібито аналогічний український дрон був збитий у місті Клинці Брянської області.



Окупанти вдруге використовують аналогічне фото для пропаганди / Фото Сергі Братчука

Речник ОВА пояснив, що насправді:

"приводом для подібних публікацій могли бути нещодавні загоряння інфраструктурних об'єктів у Тверській та Брянській областях;

у російських ЗМІ постійно нагнітається істерія щодо "обстрілів" нібито українськими військовими об'єктами у Білгородській області".

До речі, у ніч проти 25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі. Писали, що "негаразди" спіткали їхню нафтобазу та військову частину.

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