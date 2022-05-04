"Народні республіки" можуть з'явитись в Росії

Для реалізації цього сценарію потрібна низка факторів. "Народні республіки", подібні до тих, які Путін створював для дестабілізації ситуації в Україні, можуть з'явитися тепер у Росії.

Увага До 9 травня Росія може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів, – Міноборони

Це залежатиме від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що військторг є в будь-якому місті. Наскільки я розумію, він уже з'явився у Брянську, Курську, Бєлгороді. Може, там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки,

– сказав Данілов.

Україна не питатиме, як їй захищатись

За словами секретаря РНБО, Україна буде захищатись усіма можливими способами.

Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми захищатимемось так, як вважатимемо за потрібне. І нікого не будемо запитувати,

– додав Данілов.

Нагадаємо, у Міністерстві збройних сил Великої Британії не бачить нічого дивного у тому, якщо Україна завдаватиме удари по російських військових об'єктах зі зброї, яку їй передала країна.

Це законне право України під час війни. Знищення логістичних ліній, запасів боєприпасів та палива сповільнить хід агресора та зменшить кількість втрат мирного українського населення.

У прикордонних регіонах Росії неспокійно

До теми Тактика проста, – Мусієнко пояснив, навіщо Путіну вибухи в Росії

До теми – у Бєлгороді знову чули вибухи, а в небі помітили невідоме сяйво: дивіться відео