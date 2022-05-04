"Народные республики" могут появиться в России
Для реализации этого сценария должен совпасть ряд факторов. "Народные республики", подобные тем, которые Путин создавал для дестабилизации ситуации в Украине, могут появиться теперь в России.
Внимание До 9 мая Россия может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов, – Минобороны
Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что воинторг есть в любом городе. Насколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может, там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики,
– сказал Данилов.
Украина не будет спрашивать, как ей защищаться
По словам секретаря СНБО, Украина будет защищаться всеми возможными способами.
Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем защищаться так, как сочтем нужным. И никого не будем спрашивать,
– добавил Данилов.
Напомним, в Министерстве вооруженных сил Великобритании не видят ничего странного в том, если Украина будет наносить удары по российским военным объектам из оружия, которое ей передала страна.
Это законное право Украины во время войны. Уничтожение логистических линий, запасов боеприпасов и топлива замедлит ход агрессора и снизит количество потерь мирного украинского населения.
В приграничных регионах России неспокойно
- Кремль обвиняет Украину в атаках на Курскую, Бедгородскую и Брянскую пограничные области.
- Ночью 3 мая неподалеку от столицы России вспыхнул масштабный пожар. Загорелся склад площадью 35 тысяч квадратных метров.
- 2 мая в российском Белгороде слышали звуки, похожие на взрывы. А 1 апреля в городе произошел пожар – горели резервуары с топливом. В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами. А в конце апреля в городе две ночи подряд слышали какие-то взрывы. Местные власти все списали на противовоздушную оборону.
- Взрывы были и в других городах России. Так, 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Тогда россияне пытались обвинить Украину в провокациях.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.
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