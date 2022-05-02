В России сообщили о двух сильных "взрывах"

Около 3 часов ночи российские пропагандистские СМИ сообщили о взрыве в Белгородской области, граничащей с Украиной.

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Рупоры Кремля ссылаются на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Тот заявил о "двух сильных взрывах".

По информации пропагандистов, в результате этих неизвестных "взрывов" нет пострадавших. Также российские СМИ пишут об отсутствии разрушений.

Заметим, что от Белгорода до украинской границы менее 40 километров. В СМИ и соцсетях уже опубликовали видео сияния в небе над Россией.

Видео хлопков в России

О взрывах также сообщается в телеграм-каналах Белгорода. Пользователи пишут о громких "хлопках". На одном из видео, опубликованном в российских соцсетях, действительно слышен звук, похожий на взрыв.

Видео из Белгородской области

В России происходят пожары и взрывы

В последнее время в России участились ночные взрывы и пожары. Все началось 1 апреля с пожара именно в Белгороде, где горели резервуары с топливом. Тогда у россиян началась паника и люди выстаивали длинные очереди, чтобы заправить свои автомобили.

Также следует отметить, что в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами. В конце апреля в Белгороде две ночи подряд слышали какие-то взрывы. Местные власти все списали на противовоздушную оборону.

Но следует заметить, что взрывы были и в других городах России. В частности, 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Известно, что россияне сами обстреляли Брянскую область, чтобы обвинить в провокациях Украину.

СБУ перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.

Добавим, что совершать теракты на собственной территории – это коварная тактика, которую Россия использовала в чеченской войне. Таким образом, Кремль хочет найти повод для объявления мобилизации.

В среду, 27 апреля, в российском Воронеже произошли два взрыва. Также взрывы были в российском Курске. В обоих случаях российские власти заявили, что якобы сработала противовоздушная оборона.

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