По данным РосСМИ, случились они у микрорайона Шилово. Оперативники уже подтвердили информацию, но о деталях пока ничего не известно.
Читайте также Россияне сами обстреляли Брянскую область: СБУ перехватила разговор
В то же время, российские телеграмм-каналы пишут, что в Воронеже сработало ПВО у военного аэродрома "Балтимор", однако официального подтверждения еще нет.
Момент работы ПВО в Воронеже зафиксировали очевидцы
В Курске тоже сработало ПВО
Жители Курска в ночь на 27 апреля тоже слышали "неизвестные" хлопки. По предварительным данным, там тоже сработала система ПВО. Понятно, что жертв и разрушений нет.
Очевидцы делятся видео после взрывов в Курске: скриншот
В Белгороде горит склад боеприпасов
Местные жители ночью начали сообщать о взрывах и в Белгородской области.
Потом появилась информация о том, что в селе Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также мэр Белгорода Антон Иванов подтвердили эту информацию и заверили, что пострадавших нет, а жилые здания – целые.
Напомним, что в российском Белгороде 1 апреля уже произошел пожар на складе боеприпасов. Кроме склада, в тот же день вспыхнула и нефтебаза.
Впоследствии 25 апреля в российском Брянске прогремели два взрыва в разных местах и вспыхнули пожары. Также известно, что россияне сами обстреляли Брянскую область, чтобы обвинить в провокациях Украину. Но СБУ перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.
Вас может заинтересовать – почему Кремль не признает настоящие причины взрывов в России: видео