В России хочу обеспечить химическую и биологическую безопасность

О такой необходимости 27 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

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По словам российского чиновника, следует, что работу проведут на юге России. Планируется наладить работу системы экстренного оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций и привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние,

– заявил он.

Патрушев отметил укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.

Пожары и взрывы в России

В последнее время в России происходят взрывы и пожары. Кремль прибегает к терактам на собственной территории.

В среду, 27 апреля, в Воронеже произошли два взрыва. В российском Курске якобы сработало ПВО.

Две ночи подряд взрывы слышали и в Белгороде. Местные власти также все списали на противовоздушную оборону.

Заметим, что 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Известно, что россияне сами обстреляли Брянскую область, чтобы обвинить в провокациях Украину.

СБУ перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.

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