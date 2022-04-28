В России хочу обеспечить химическую и биологическую безопасность
О такой необходимости 27 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.
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По словам российского чиновника, следует, что работу проведут на юге России. Планируется наладить работу системы экстренного оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций и привести в надлежащее состояние бомбоубежища.
Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние,
– заявил он.
Патрушев отметил укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.
Пожары и взрывы в России
- В последнее время в России происходят взрывы и пожары. Кремль прибегает к терактам на собственной территории.
- В среду, 27 апреля, в Воронеже произошли два взрыва. В российском Курске якобы сработало ПВО.
- Две ночи подряд взрывы слышали и в Белгороде. Местные власти также все списали на противовоздушную оборону.
- Заметим, что 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Известно, что россияне сами обстреляли Брянскую область, чтобы обвинить в провокациях Украину.
- СБУ перехватила разговор оккупантов, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.
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