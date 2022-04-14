От России не стоит ожидать каких-либо "сюрпризов" на поле боя, поэтому они используют тактику провокаций. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он объяснил, что такие провокации на территории России организуют для самих россиян, ведь внешний мир в это не верит.

Тактика провокации России совершенно несложная. И она хорошо известна,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, целью провокаций власти России является:

поднять народный гнев и ярость;

попытки провести мобилизацию;

отвлекать народ от серьезных экономических проблем.

Мусиенко подчеркнул, что первопричин для таких действий враждебной страны несколько. В частности, серьезные поражения на территории Украины и значительные потери, а также низкая мотивация у контрактников и резервистов.

Он также отметил, что пока все провокации на территории России не имели тяжелых последствий. Как предположил Мусиенко, российские спецслужбы могут даже совершить теракт на территории России. После этого Кремль сможет объявить военное положение с общей мобилизацией.

Мусиенко прокомментировал тактику России: смотрите видео