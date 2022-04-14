Від Росії не варто очікувати якихось "сюрпризів" на полі бою, тож вони використовують тактику провокацій. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він пояснив, що такі провокації на території Росії організовують для самих росіян, адже зовнішній світ у цей не вірить.

Тактика провокації Росії – абсолютно не складна. І вона добре відома,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, метою провокацій влади Росії є:

підняти народний гнів і лють;

намагання провести мобілізацію;

відволікати народ від серйозних економічних проблем.

Мусієнко наголосив, що першопричин для таких дій ворожої країни є декілька. Зокрема, серйозні поразки на території України й значні втрати, а також – низька мотивація у контрактників і резервістів.

Він також зазначив, що поки усі провокації на території Росії не мали важких наслідків. Тож, як припустив Мусієнко, що російські спецслужби можуть навіть вчинити теракт на території Росії. Після цього Кремль зможе оголосити воєнний стан із загальною мобілізацією.

Мусієнко прокоментував тактику Росії: дивіться відео