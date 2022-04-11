Крымчан запугивают – на территории оккупированного Россией полуострова ходят разговоры об "исключительной украинской угрозе".

На тему Оккупанты распространяют фейк, что Украина "устроит акцию уничтожения мирных жителей" на ОРДЛО

Как в России и в оккупированном Крыму враг заставляет людей бояться "украинских националистов"

Вечером 10 апреля провластные российские медиа массово распространяли фейк о якобы "сбитом над севером Крыма беспилотнике". Пропагандисты обнародовали фотографии поврежденного здания в селе, хотя остатки якобы "сбитого аппарата" никто, конечно, не продемонстрировал.

Уже 11 апреля заявили, что в результате "инцидента" якобы пострадала школа. Позже руководитель так называемого российского следственного комитета заявил о расследовании соответствующего "обстрела" – уже не "беспилотником", а якобы "снарядом".

Дальше – интереснее. Оккупанты заявили, что Украина "обстреляла со стороны Мариуполя" прибрежный поселок в Краснодарском крае, по другую сторону Таганрогского залива.

Кроме того, 11 апреля агрессоры начали распространять фейковое видео, на котором в одной из смежных с Украиной областей анонсируются какие-то боевые действия.

В то же время губернаторы Курской, Белгородской и Воронежской областей объявили в смежных с Украиной районах "желтый уровень террористической опасности" из-за "возможных провокации украинских националистов". Подобные заявления сделали и оккупационные "власти Крыма".

В таких условиях следует ожидать организованные спецслужбами агрессора провокации, как в Крыму, так и в смежных с Украиной регионах России. Их целью может быть преступная попытка дискредитации Вооруженных Сил Украины в глазах иностранных цивилизованных стран,

– говорится в сообщении.

Также враг заявил, что может использовать в Мариуполе химическое оружие

Подконтрольные оккупантам спикеры фейковой террористической "народной республики" 11 апреля заявили о намерении использовать собственные "химические войска" против украинских защитников Мариуполя.

Этим агрессор признал, что владеет запрещенным химическим оружием и желает его применять.

Важно – оккупанты хотят применить химическое оружие на Азовстали: смотрите видео