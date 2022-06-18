Впервые о "хлопке" сообщили около 23:00. На видео слышно, как россияне жалуются, что по их городу "опять бьют".

К теме Господь и так каждый день их наказывает, – советник главы МВД ответил, может ли Украина бить по России

В Белгороде снова "хлопок"

Приблизительно в 23:00 в ряде телеграмм-каналов начали появляться видео "хлопков" в российском городе Белгород. Оно расположено всего в 80 километрах от Харькова. Именно оттуда захватчики часто запускают ракеты по Украине.

Скорее всего, этот "хлопок" также является следствием запуска ракет по Харькову. Ведь после хлопков в Белгороде в украинском городе слышали мощные взрывы.

Смотрите видео "хлопков" в Белгороде:

Несмотря на то, что россияне сняли момент запуска ракет по Украине, они до сих пор убеждены, что избивают именно по их городу. В то же время, в подписях к видео говорится, что "хлопок" может быть звуком работы системы противовоздушной обороны.

Интересно! В Генштабе ВСУ недавно рассказали, что в Белгороде заметили листовки, призывающие "вернуть город в лоно Харьковской области" . Также там говорится о "Белгородской народной республике". Их якобы написали бойцы легиона "Свобода России", однако подчеркнули, что не причастны к открыткам. Военные считают, что таким способом ФСБ хочет дискредитировать их.

В Белгород снова подвезли "хлопок": видео

В Белгородской области горел склад с запасами для РСЗО: россияне говорят о небрежности

Местные жители в очередной раз сами же зафиксировали преступления, которые совершают оккупационные войска против мирных украинцев. Пока неизвестно, какие последствия вызвал этот очередной вражеский обстрел Харькова.

В то же время россияне свято верят в то, что именно ВСУ гонят по Белгороду. Однако украинские защитники не запускают ракеты по российским городам. То же раньше подтвердили в Генштабе. Поэтому почему там постоянно возникает "хлопок", россияне должны спрашивать у своих вооруженных сил.

Местные жители думают, что это работает российская ПВО: видео

Будет интересно "Самохлопок" в действии: житель Белгородской области погиб от поджога реактивного двигателя РПГ

Кратко о последнем "хлопке" в российском Белгороде

В Белгороде и области слышат "хлопки" как минимум с конца марта. В частности, местные жители недавно заявили, что видят "слои" в небе.

Российская пропаганда любит винить в этом ВСУ. В частности, потому, что Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в областях, граничащих с Украиной . Речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал вопрос о возможных атаках на Белгород. По словам главы государства, он не обсуждает ни один из своих приказов как главнокомандующего . Есть ведь вещи, которыми президент делится только с военными ВСУ.

К теме – возле Белгорода снова слышали взрывы: россияне жалуются на "сложную ситуацию", говорят о погибшем – видео