Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що у прикордонних до України територіях і без ЗСУ відбуваються дивні речі.

Читайте також Звільнимо території потім одним махом, – у МВС пояснили, чому ЗСУ відходять у деяких регіонах

Їх ледь не щодня Господь карає і без нас, – майже постійно щось дивне відбувається у тих регіонах, які межують із Україною,

– говорить Андрусів.

Питання постачання зброї Україні

Радник Монастирського дивується чому американські друзі переживають через постачання ракет середньої дальності, якщо "навіть вищі сили за нас". Він пояснює, шо Україна не претендує на жоден метр російської землі, в цій реальності нам взагалі росіяни непотрібні.

Американці вагаються, чи постачати нам ракети середньої дальності, але ці ракети можуть вирішити війну у швидкій перспективі. Якщо ці ракети з'являться у нас, то війна дуже швидко вирішиться,

– каже Віктор Андрусів.

Радник міністра внутрішніх справ України пояснює, що швидка ліквідація окупантів в Україні означає, що росіяни швидше сядуть за стіл перемовин і швидше вирішиться питання українського зерна також.

Надання Україні зброї від союзників – що відомо

Українські політики постійно проводять переговори з американськими лідерами щодо збільшення допомоги. Одна із таких розмов відбулася між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Згідно із законом про ленд-ліз, США надсилатиме нашій державі більше допомоги, мовиться і про військову, якнайшвидше. Вже через 10 днів, 19 травня, після підписання цього документа Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні додаткової допомоги. Йдеться про 40 мільярдів доларів.

Читайте також Очікуємо на потужну оборонну допомогу, – Зеленський подякував Байдену за підписаний закон

Нещодавно, 21 травня, відбулась зустрічі міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоку. Представники США та інших країн залишили залу під час виступу Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім США, залу покинули представники Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії. Про це повідомили тайські чиновники й два міжнародні дипломати, які були на події.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна та її партнери не сприймуть нав'язаного їм миру. Він наголосив, що Путін вестиме переговори про мир лише в тому випадку коли зрозуміє, що не може зламати оборону українців. Водночас канцлер зауважив, що НАТО не робитиме нічого такого, що могло б зробити Альянс стороною конфлікту.

Детальніше про стратегію України у цій війні: дивіться відео