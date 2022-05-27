Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что в пограничных с Украиной территориях и без ВСУ происходят странные вещи.

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Их ежедневно Господь наказывает и без нас, – почти постоянно что-то странное происходит в тех регионах, которые граничат с Украиной,

– говорит Андрусов.

Вопросы поставки оружия Украине

Советник Монастырского удивляется, почему американские друзья переживают из-за поставок ракет средней дальности, если "даже высшие силы нас". Он объясняет, что Украина не претендует ни на один метр российской земли, в этой реальности нам вообще россияне не нужны.

Американцы затрудняются, поставлять ли нам ракеты средней дальности, но эти ракеты могут решить войну в скорой перспективе. Если эти ракеты появятся у нас, то война очень быстро решится.

– говорит Виктор Андрусов.

Советник министра внутренних дел Украины объясняет, что скорая ликвидация оккупантов в Украине означает, что россияне скорее сядут за стол переговоров и скорее решится вопрос украинского зерна.

Предоставление Украине оружия от союзников – что известно

Украинские политики постоянно проводят переговоры с американскими лидерами по увеличению помощи. Один из таких разговоров состоялся между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Согласно закону о ленд-лизе, США будет присылать нашему государству больше помощи, говорится и о военной, как можно скорее. Уже через 10 дней, 19 мая, после подписания этого документа Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине дополнительной помощи . Речь идет о 40 миллиардах долларов.

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Недавно, 21 мая, состоялась встреча министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке. Представители США и других стран покинули зал во время выступления России в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме США, зал покинули представители Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии. Об этом сообщили тайские чиновники и два международных дипломата, которые были на событии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина и ее партнеры не воспримут навязанный им мир. Он подчеркнул, что Путин будет вести переговоры о мире только в том случае, когда поймет, что не может сломать оборону украинцев. В то же время канцлер отметил, что НАТО не будет делать ничего такого, что могло бы сделать Североатлантический союз стороной конфликта.

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