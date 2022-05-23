Реактивний двигун від ручного протитанкового гранатомета бєлгородчанин намагався розплавити на вогнищі та продати як металолом. Та снаряд здетонував від жару – 41-рчіний чоловік загинув на місці.
Читайте також Перший вирок російському військовому та 87 загиблих у Десні: основне за 89 день війни
За даними російських ЗМІ, мешканець Бєлгородської області Олексій Шубін знайшов частини боєприпасів для ручного протитанкового гранатомета поблизу кордону з Україною, які, імовірно, залишили по собі російські окупанти. Залишки РПГ чоловік виявив біля населеного пункту Октябрьський.
Чоловік хотів здати залишки на металолом, проте зрозумів, що зброю у пункту прийому навряд чи заберуть. Тому він придумав хитромудрий план – виплавити із залишків РПГ алюміній за допомогою вогнища.
Шубін розвів багаття та почав плавити зброю. Реактивний двигун РПГ, очікувано, здетонував. Один з уламків двигуна попав у тіло чоловіка та пробив легеню. 41-річний металоплавильник загинув на місці від завданих травм.
Вибух реактивного двигуна почули місцеві рибалки, які прийшли на звук та виявили загиблого поряд із вогнищем.
Коротко про останню "бавовну" у російському Бєлгороді
- У Бєлгороді та області неспокійно уже з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари", люди панікують та бояться початку воєнних дій.
- Зокрема, 1 травня там спалахнули резервуари з паливом, а мешканці повідомляли про вибухи. Згодом з'ясували, що то були приміщення, які належать Міноборони Росії.
- Росія намагається звинуватити у вибухах Україну. Зокрема через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями.
- 11 травня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в тих областях Росії, що межують з Україною.
- Зокрема мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях.
- Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача.
Дивіться також: Біля Бєлгорода знову вибухи: росіяни скаржаться на "складну ситуацію", говорять про загиблого