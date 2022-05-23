Реактивный двигатель от ручного противотанкового гранатомета белгородчанин пытался расплавить на костре и продать как металлолом. Но снаряд сдетонировал от жара – 41-летний мужчина погиб на месте.
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По данным российских СМИ, житель Белгородской области Алексей Шубин нашел части боеприпасов для ручного противотанкового гранатомета вблизи границы с Украиной, которые, вероятно, оставили после себя российские кафиры. Остатки РПГ мужчина обнаружил возле населенного пункта Октябрьский.
Человек хотел сдать остатки на металлолом, однако понял, что оружие у пункта приема вряд ли заберут. Поэтому он придумал хитроумный план – выплавить из остатков РПГ алюминий с помощью очага.
Шубин развел костер и стал плавить оружие. Реактивный двигатель РПГ, осечен, сдетонировал. Один из обломков двигателя попал в тело мужчины и пробил легкое. 41-летний металлоплаватель погиб на месте от нанесенных травм.
Взрыв реактивного двигателя услышали местные рыбаки, которые пришли на звук и обнаружили погибшего рядом с костром.
Кратко о последнем "хлопке" в российском Белгороде
- В Белгороде и области неспокойно с конца марта. Там чуть ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "слои", люди паникуют и боятся начала военных действий.
- В частности, 1 мая вспыхнули резервуары с топливом, а жители сообщали о взрывах. Впоследствии выяснили, что это были помещения, принадлежащие Минобороны России.
- Россия пытается обвинить в взрывах Украину. В частности, потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями.
- 11 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в тех границах России, которые граничат с Украиной.
- В частности, речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях.
- Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего.
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