Через грозу та шквалистий вітер, пориви якого досягали 17 метрів за секунду, без світла залишилися 11,5 тисяч мешканців – майже 6 тисяч будинків.

Раніше Росію накрили пилові бурі, штормовий вітер та пожежі: страшні відео

Місцеві рятувальні служби пишуть, що внаслідок шквального вітру пошкоджено покрівлі 70 будівель, у тому числі 10 соціально-значущих об'єктів. До ліквідації наслідків негоди залучили понад 100 людей та 45 одиниць техніки.

У Збройних силах України опублікували відео, де видно, як пронісся смерч містом. Там іронізують, що таким чином природа наводить лад в Росії.

Тепер відчують як живеться багатьом Українцям після приходу "русского мира",

– додали у ЗСУ.

Російські телеграм-канали теж поширюють відео негоди. Місцеві пишуть про град з розміром у півапельсина. Та скаржаться, що град побив їх автівки.