Из-за грозы и шквалистого ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, без света остались 11,5 тысячи жителей – почти 6 тысяч домов.

Ранее Россию накрыли пылевые бури, штормовой ветер и пожары: страшные видео

Местные спасательные службы пишут, что в результате шквального ветра повреждены кровли 70 зданий, в том числе 10 социально-значимых объектов. К ликвидации последствий непогоды привлекли более 100 человек и 45 единиц техники.

В Вооруженных силах Украины опубликовали видео, где видно, как пронесся смерч по городу. Там иронизируют, что таким образом природа наводит порядок в России.

Теперь почувствуют как живется многим Украинцам после прихода "русского мира",

– добавили в ВСУ.

Российские телеграмы-каналы тоже распространяют видео непогоды. Местные пишут о граде размером в пол апельсина. И жалуются, что град побил их машины.

Стихийные бедствия в России и постоянные "хлопки"

В мае мощным ураганом, который ломал деревья и срывал крыши, накрыло Курск.

После того, как Россия решила напасть на Украину, в самой России постоянно происходят проблемы. В приграничных с Украиной областях – Белгородской, Курской и Воронежской местные также жалуются на постоянные хлопки, звуки взрывов.

Очень часто в России также происходят разные пожары и поджоги. Официальные власти их не комментируют, а вот местные очень волнуются и даже пытаются уезжать из приграничных районов.

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