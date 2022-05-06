Украинский журналист сообщил, что в России огонь охватил целый город – Называевск, расположенный в Омской области, в Сибири.

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В России свирепствуют природные стихии

Согласно сообщению Казанского, там сгорела целая улица, поскольку лесные пожары перекинулись на дома людей. Интересно, что справиться с огнем там не могут, ведь спасателей и технику, которые должны этим заниматься, отправили в Украину: убивать, грабить и разрушать города.

Казанский добавил, что в России ничего не меняется – для них важнее уничтожать другую страну, чем навести порядок в своей стране. Мол, для чего делать что-то для спасения сибирских лесов и граждан своего государства, когда есть в разы более важная задача – менять.

Видео пожара в городе в Сибири:

В Омской области также свирепствует пылевая буря со штормовым ветром. Это привело к отмене ряда рейсов самолетов. В области зафиксировали поваленые деревья. Кроме того, "колорита" ситуации прибавляют пожары. Местный губернатор решил ввести в области режим чрезвычайных ситуаций.

Стихия в Омской области:

Интересно! Иностранные СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин 9 мая может предупредить страны Запада о "судном дне". Издание Reuters пишет, что на параде по случаю Дня победы во Второй мировой войне российский тиран планирует выступить на Красной площади перед парадом военных среди танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

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