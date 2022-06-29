Об этом 29 июня сообщил журналист Роман Цымбалюк. По его словам, 22 июня в селе Брастово во Владимирской области загорелся склад.

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"Пока на территории Украины продолжается "специальная военная операция", на территории России продолжают гореть склады с боеприпасами", – отметил журналист.

Что потеряли россияне

Цымбалюк рассказал, что на складе хранился арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. Во время пожара боеприпасы начали детонировать. Из-за этого кафиры потеряли более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 "Конкурс" и снарядов к ним.

Также это повлекло смерть минимум трех военнослужащих России,

– написал Цымбалюк.

Еще один "хлопок"

Под Алчевском 26 июня также раздавались взрывы на складе с боеприпасами, расположенном посреди жилого района. Снаряды детонировали, а их обломки наносили повреждения военным преступникам и местным жителям. Медики даже не смогли найти места в больницах для раненых гражданских, поскольку все занято военными, воюющими против Украины.

Пожар в Москве

В столице страны-террористки вспыхнул масштабный пожар. Известно, что загорелся ангар с автомобильными шинами. Очевидцы отмечают, что огонь охватил около 500 квадратных метров. В сеть попало видео события , где можно оценить масштабы возгорания.

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В России бушуют смерчи

В Чувашии из-за непогоды без света остались более 11 тысяч человек. В регионе ураган сверг деревья и срывал крыши из домов россиян. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. В Вооруженных Силах Украины обнародовали видео смерча и отметили, что "природа наводит порядок в России".

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