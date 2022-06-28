Российские власти уже нашли причину "хлопка"

О взрыве в Курске сообщают российские СМИ. Также видео со звуком взрыва и последствиями "хлопка" появились в социальных сетях.

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В телеграме опубликовали видео после взрыва, на котором отчетливо виден столб серого дыма.

Видео дыма после взрыва в Курске

Также очевидцы опубликовали видео, на котором слышен мощный звук "хлопка" в одном из спальных районов российского города.

Звук "хлопка" в Курске попал на видео