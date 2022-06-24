Российские телеграмм-каналы сообщают, что в Белгороде и Перми неизвестные забросали коктейлями Молотова военкоматы. Это они сделали для того, чтобы минимизировать возможность призыва, передает 24 канал.

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Забросали коктейлями Молотова военкомат дважды за ночь

В ночь на 24 июня в Белгороде мужчина выбил окно военкомата на первом этаже. После этого он швырнул в 106 кабинет сразу два коктейля Молотова. Тогда загорелся стол. Вспыхнувший пожар оккупантам удалось за считанные минуты ликвидировать.



Мужчина пытался поджечь военкомат в Белгороде / Фото с телеграмму Цаплиенко

И уже к утру, около 04:00, пытались сжечь еще один военкомат, но уже в Перми. Несколько коктейлей Молота попали в постройку военкомата Кировского района на Закамской улице.



Неудачной была попытка сжечь военкомат в Перми / Фото с телеграммы

Правоохранители на месте происшествия обнаружили сразу четыре бутылки с зажигательной смесью. Две из них разбились, а две – чудом – уцелели. К сожалению, пожар не вспыхнул, а горе-поджиги скрылись с места происшествия.

В Перми и Белгороде сегодня ночью в военкоматы доставили "хлопок,

– иронически написал Сергей Стерненко в телеграмме.

Тем временем генералы начали давить на семьи кафиров. Это делают для того, чтобы бойцы "второй армии мира" не увольнялись и продолжали воевать против Украины.

Военное руководство взялось за родных

Источники в украинских спецслужбах 24 канала сообщили, что 39 мотострелковая Краснознаменная бригада в войне понесла немалые потери. Так что бойцы решили не оставаться в Украине. На их решение повлияли не только "двухсотые" среди своих, но и никакое обеспечение и неадекватное отношение со стороны руководства.

Потому офицерам в России пришлось использовать тяжелую артиллерию. Речь идет о матерях и женах контрактников. Их во время собрания засыпали как пропагандой, так и угрозами. Более того, при содействии родным уже пообещали немалую "премию" . Что свидетельствует о том, что в стране-агрессоре товарно-денежные отношения, где тебе предлагают средства за то, что, возможно, сын, муж или отец не вернутся домой, продолжают процветать.

А мы напомним, какие потери уже понес враг с начала полномасштабного вторжения. Сразу же оговоримся, что эти цифры примерно, ведь в районах ведения боевых действий вести точный подсчет невозможно.

Приближаемся к 35 тысячам уничтоженных оккупантов

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 24 июня удалось ликвидировать 34 530 российских бойцов . За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 100 захватчиков.

Сокращается также количество вражеской техники. На балансе кафиров теперь на 1507 танков, 3637 боевых бронированных машин, 753 артиллерийские системы, 241 реактивную систему залпового огня, а также 99 единиц средств ПВО меньше.

Кроме того, в металлолом превратили 216 самолетов, 183 вертолета, 622 БпЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2553 автомобилей и автоцистерн, а также 60 единиц спецтехники.

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