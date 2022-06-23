По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, 39 мотострелковая Краснознаменная бригада понесла немалые потери в течение боевых действий. Из-за плохого обеспечения, крайне неадекватного отношения командования и постановки задач, которые невозможно выполнить, оккупанты довольно быстро поняли, что оставаться в Украине они не хотят.

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Захватчики потеряли и денежную мотивацию, ведь до "Ванек" дошло, что даже немалые по российским меркам деньги никоим образом не понадобятся им в аду.

Массово становятся опекунами больных родственников

Поскольку в министерстве обороны России искусственно создали такие условия, что расторгнуть контракт во время командировки оккупанты не могут, чтобы вернуться с войны им приходится придумывать разные варианты легального "бегства".

Так, оккупанты из печально известной 39 бригады, после тщательного изучения контрактного договора начали массово становиться опекунами больных родственников.

Контрактники массово обращаются к своим матерям и просят за любые деньги организовать соответствующие справки.

Получив документы, "Ваньки" с радостью бегут в командование и говорят, что должны срочно вернуться домой для ухода за бабушкой или "неожиданно заболевшими" дедушкой.

Появление достаточно большого количества "опекунов" среди контрактников бригады стало настолько массовым, что на него обратили внимание в российском генералитете.

В минобороны страны-агрессора отдали приказ командующим армией сделать все, чтобы отток кадров не стал критическим на разных участках фронта.

Поскольку штабные офицеры России заинтересованы только в том, чтобы сохранить свои должности и регулярно отчитываться об успехах, они сразу же начали противодействие новой схеме. Конечно, полковники и генералы не стали мотивировать личный состав, они решили давить на семьи военнослужащих.

Российские офицеры быстро организовали собрание матерей и жен контрактников в воинских частях, во время которых сыпали пропагандой и угрозами. Все речи штабистов были нацелены на то, что "защитники родины" должны выполнять свой долг до последнего. Родных военных преступников убедительно просили не способствовать уклонению военнослужащих от участия в войне, говорили о последствиях таких действий и даже намекали на возможное заключение за помощь "откосить". Тем же женам и матерям, которые повлияют на воина, обещали немалые "премии".

Общий контроль над войском сохраняется

Несмотря на повышение количества тех, кто отказывается идти в атаку или ехать в Украину, Россия не испытывает какой-либо критической нехватки людей. Во многих военкоматах и центрах набора убийц в глубинке очереди из желающих поехать на войну за 100 – 200 тысяч рублей в месяц. Единственная проблема для Путина заключается в том, что большинство добровольцев не имеют боевого опыта, а отправить их в бой здесь и сейчас тяжело с логистической точки зрения.

Подразделения, которые уже побывали в боевых столкновениях или долгое время не имели ротации, теряют мотивацию и способность воевать, но при этом генералитет сохраняет контроль над ними. Достаточно показателен тот факт, что с недавних пор захватчики начали понемногу давать отпуска оккупантам. При этом количество бойцов, которые после отдыха не возвращаются на фронт добровольно, относительно небольшое. Конечно, это не касается вообще всех подразделений оккупационной армии, но, к сожалению, Россия смогла прийти в себя после потери десятков тысяч человек, смерти огромного количества генералов, командующих штабом и их заместителей.