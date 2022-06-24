Російські телеграм-канали повідомляють, що у Бєлгороді та Пермі невідомі закидали коктейлями Молотова військкомати. Це вони зробили для того, щоб мінімізувати можливість призову, передає 24 канал.

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Закидали коктейлями Молотова військкомати двічі за ніч

У ніч проти 24 червня у Бєлгороді чоловік вибив вікно військкомату на першому поверсі. Після цього він пожбурив у 106 кабінет відразу два коктейлі Молотова. Тоді загорівся стіл. Пожежу, яка спалахнула, окупантам вдалось за лічені хвилини ліквідувати.



Чоловік намагався підпалити військкомат у Бєлгороді / Фото з телеграму Цаплієнка

І вже під ранок, близько 04:00, намагались спалити ще один військкомат, але вже у Пермі. Кілька коктейлів Молота влучили у споруду військкомату Кіровського району, що на Закамській вулиці.



Невдалою була спроба спалити військкомат у Пермі / Фото з телеграму Цаплієнка

Правоохоронці на місці події виявили відразу чотири пляшки із запалювальною сумішшю. Дві з них розбились, а дві – дивом – вціліли. На жаль, пожежа не спалахнула, а горе-палії втекли з місця події.

У Пермі та Бєлгороді сьогодні вночі у військкомати доставили "бавовну,

– іронічно написав Сергій Стерненко у телеграмі.

Тим часом генерали почали тиснути на родини окупантів. Це роблять задля того, щоб бійці "другої армії світу" не звільнялись та продовжували воювати проти України.

Військове керівництво взялось за рідних

Джерела в українських спецслужбах 24 каналу повідомили, що 39 мотострілецька Червонопрапорна бригада у війні зазнала чималих втрат. Тож бійці вирішили не залишатись в Україні. На їхнє рішення вплинули не лише "двохсоті" серед своїх, а й ніяке забезпечення та неадекватне ставлення з боку керівництва.

Тому офіцерам у Росії довелось використовувати важку артилерію. Мовиться про матерів і дружин контрактників. Їх під час зборів засипали як пропагандою, так і погрозами. Ба більше, за сприяння рідним уже пообіцяли чималу "премію". Що свідчить про те, що у країні-агресорці товарно-грошові відносини, де тобі пропонують кошти за те, що можливо син, чоловік або батько не повернуться додому, продовжують процвітати.

А ми нагадаємо, яких втрат уже зазнав ворог від початку повномасштабного вторгнення. Відразу ж обмовимось, що ці цифри приблизні, адже в районах ведення бойових дій вести точний підрахунок неможливо.

Наближаємось до 35 тисяч знищених окупантів

У Генштабі повідомили, що станом на 24 червня вдалось ліквідувати 34 530 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 100 загарбників.

Скорочується також кількість ворожої техніки. На балансі окупантів тепер на 1507 танків, 3637 бойових броньованих машин, 753 артилерійські системи, 241 реактивну систему залпового вогню, а також 99 одиниць засобів ППО менше.

Крім того, на брухт перетворили 216 літаків, 183 гелікоптери, 622 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 крилатих ракет, 14 суден, 2553 автомобілів і автоцистерн, а також 60 одиниць спецтехніки.

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