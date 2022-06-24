Дані оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Однак, ці дані орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
Увага ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу, – Гайдай
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 34530 російських окупантів. Лише впродовж останньої доби оборонці знищили 100 росіян.
Дані оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Однак, ці дані орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
Увага ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу, – Гайдай