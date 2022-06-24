Дані оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Однак, ці дані орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

Увага ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу, – Гайдай