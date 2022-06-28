На территории завода осталась огромная воронка от взрыва
Российские военные ракетным ударом нанесли разрушения инфраструктуре "Кременчугского завода дорожных машин". "Кредмаш" – это частное учреждение.
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Председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко сообщил, что в результате ракетного удара среди работников нет раненых.
В то же время из-за обстрела захватчиков разбито здание, а на территории завода осталась огромная воронка от взрыва.
Видео разрушений после ракетного удара россиян
Николай Данилейко рассказал, что с 1989 года завод не выпускает военную технику и запчасти.
Вторая ракета в Кременчуге попала в завод / Фото Суспильне Полтава
Ранее в Офисе Президента также рассказали детали обстрела завода в Кременчуге. Сообщалось, что в результате удара был уничтожен пролет одного из корпусов и окна во всех постройках предприятия. В ОП отметили, что 2 работника получили травмы.
Россия нанесла кровавый удар по Кременчугу: что известно
- Вооруженные силы России днем 27 июня атаковали Кременчуг, в результате чего попали в ТРЦ "Амстор". На территории ТРЦ возник пожар на площади в 10 тысяч квадратных метров.
- По состоянию на 13 часов 28 июня известно, что в результате ракетного удара оккупантов погибли 20 человек. Еще 59 человек ранены. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий информировал, что семь человек тяжело ранены. Кроме того, после обстрела более 40 человек подали заявления об исчезновении родных.
- Известно, что Россия ударила несколькими сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что правоохранители уже установили имена российских летчиков, ударивших по торговому центру в Кременчуге. Также данные российских убийц были опубликованы в СМИ.
- Циничный и кровавый обстрел Кременчуга осудили лидеры G7, среди которых президент США Джозеф Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие. Президент Польши Анджей Дуда призвал ответить России, предоставив Украине больше оружия.
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