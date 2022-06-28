Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция. Важно собрать максимальное количество улик с целью привлечения виновных к ответственности.

Стоит внимания Началась фаза гражданского террора: Россия выпускает ракеты, которыми точно целить невозможно, – Арестович

Кременчугская трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности – масштабное свидетельство систематической политики Кремля убийства мирных граждан в Украине. Совершенно гражданский объект, сознательная ракетная атака РФ по скоплению людей,

– отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Виновные должны быть наказаны

На сегодня спасателям удалось разобрать более 60% завалов. Продолжаются активные следственные действия, к которым привлечены прокуроры Офиса Генпрокурора, областной прокуратуры, следователи полиции и СБУ. По словам Венедиктовой, на месте трагедии работают международные специалисты консультативной группы Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты.

"Каждый обломок ракеты, каждое доказательство важно и должно быть задокументировано по самым высоким стандартам международного гуманитарного права, ведь это дело может пойти не только в национальный суд, но и стать предметом рассмотрения в Гааге", - заявила генеральный прокурор Украины.

Кроме того, правоохранители должны установить, почему общественный объект не был эвакуирован во время воздушной тревоги. "Если здесь была халатность – за это должны ответить", – добавила Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что ни в коем случае не стоит игнорировать сирены, ведь враг коварно бьет по гражданским объектам – школам, детским садам, больницам и жилым кварталам. Помните, что переход в укрытие по сигналу воздушной тревоги – шанс спасти себе жизнь.

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