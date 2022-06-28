Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция. Важно собрать максимальное количество улик с целью привлечения виновных к ответственности.
Стоит внимания Началась фаза гражданского террора: Россия выпускает ракеты, которыми точно целить невозможно, – Арестович
Кременчугская трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности – масштабное свидетельство систематической политики Кремля убийства мирных граждан в Украине. Совершенно гражданский объект, сознательная ракетная атака РФ по скоплению людей,
– отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Виновные должны быть наказаны
На сегодня спасателям удалось разобрать более 60% завалов. Продолжаются активные следственные действия, к которым привлечены прокуроры Офиса Генпрокурора, областной прокуратуры, следователи полиции и СБУ. По словам Венедиктовой, на месте трагедии работают международные специалисты консультативной группы Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты.
"Каждый обломок ракеты, каждое доказательство важно и должно быть задокументировано по самым высоким стандартам международного гуманитарного права, ведь это дело может пойти не только в национальный суд, но и стать предметом рассмотрения в Гааге", - заявила генеральный прокурор Украины.
Кроме того, правоохранители должны установить, почему общественный объект не был эвакуирован во время воздушной тревоги. "Если здесь была халатность – за это должны ответить", – добавила Венедиктова.
Генпрокурор напомнила, что ни в коем случае не стоит игнорировать сирены, ведь враг коварно бьет по гражданским объектам – школам, детским садам, больницам и жилым кварталам. Помните, что переход в укрытие по сигналу воздушной тревоги – шанс спасти себе жизнь.
Ракетный обстрел ТРЦ "Амстор" в Краматорске: что известно
- Вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу на Полтавщине. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что есть пострадавшие.
- Известно, что кафиры устроили ракетами Х-22, которые запустили из Курской области. В результате удара вспыхнул пожар.
- Президент Владимир Зеленский показал жуткие кадры с места событий. Он подчеркнул, что количество жертв невозможно даже вообразить.
- Российские кафиры, в привычной для себя манере, пытаются сфальсифицировать удар по ТРЦ. Пропагандисты придумывают сказки о том, что били по нефтеперерабатывающему заводу, а жертв среди местного населения – "нет".
- По состоянию на 13.00 28 июня известно более 20 погибших и 59 раненых, из них 25 – госпитализированы. Около 40 человек считаются пропавшими без вести, люди продолжают искать своих родных. Очевидец рассказывает, что женщины и дети кричали, им отрывало конечности.
- Мировые лидеры шокированы очередными зверствами россиян. Президент США Джо Байден заявил, что страна-агрессорка будет привлечена к ответственности. "Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости", – добавил президент Франции Эмануэль Макрон.
- По словам президента Зеленского, ракетный удар России по ТРЦ в Кременчуге – один из самых дерзких террористических актов в истории всей Европы. "Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – убежден главнокомандующий.
- По состоянию на 14.06 28 июня известно о 7 тяжелораненых. Их доставили в больницу с разными степенями поражения: минно-взрывные, ожоговые и т.д.
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