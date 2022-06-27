Президент подчеркнул, что российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. 24 канал передает детали речи Зеленскому.

ТРЦ полностью уничтожен, спасатели разбирают завалы: видео с места трагедии в Кременчуге

Терроризм России должен стать юридическим фактом

В своем обращении Зеленский апеллировал к низшему ракетному удару России по обычному ТРЦ в Кременчуге, где погибли по меньшей мере 13 человек. Он назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории всей Европы .

Не обошел вниманием президент и нынешний жестокий обстрел Харькова , в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, а 30 получили ранения.

Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам .

– подчеркнул лидер Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что обращаясь к лидерам G7 сегодня, он заверил, что для того чтобы победить российскую армию, общего потенциала наших стран достаточно, ведь российская армия не умеет воевать .

Все операции, которые Украина проводит с целью деоккупации своих территорий, по словам президента, показывают одно – российские кафиры сыпятся , когда на них есть чем давить.

Противостоять они не умеют . Их хватает только на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке, только на тотальное уничтожение всего живого, как в Мариуполе. Поэтому война может не затягиваться, если все вместе сможем нажать и оттеснить оккупантов с нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет сохранено,

– заметил Зеленский.

К слову, президент подчеркнул, что мир способен и должен остановить российский террор. Зеленский добавил, что партнеры уже согласились предоставить Украине надежную противоракетную защиту , и сейчас мы ожидаем поставки соответствующих систем.

Напомним, что российские кафиры днем 27 июня с территории Курской области ударили ракетами по ТРЦ в Кременчуге. В результате попадания снаряда здание сгорело дотла, пока известно о по меньшей мере 13 погибших . В Полтавской ОВО заметили, что цифра, к сожалению, будет расти.

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского за 27 июня: смотрите видео