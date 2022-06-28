Оккупанты ударили по ТРЦ "Амстор" . Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин подтвердил обстрел в 16:00.

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После ракетного удара по Кременчугу более 40 человек пропали без вести

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. По данным следствия, 27 июня вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Кременчугу, в результате которого разрушили торговый центр.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать обломки здания. Их работу усложняет масштабный пожар, который до сих пор пытаются потушить.

По состоянию на 0:20 28 июня известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 59 гражданских. Почти половина из них находятся в тяжелом состоянии. Один человек скончался в больнице от травм.

В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование проводят сотрудники Управления СБУ в Полтавской области.

Обратите внимание! По состоянию на 00:40 количество погибших в результате ракетного удара выросло до 15 .

Смотрите фото с места происшествия / Фото Офиса генпрокурора

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Коротко о ракетном ударе по Кременчугу

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ужасающего удара оккупантов по Кременчугу. Он отметил, что в момент ракетного удара в торговом центре находилась ориентировочно тысяча гражданских.

В Офисе Президента подчеркнули, что никакого военного объекта в ТРЦ не было.

Ракетный удар врага вызвал масштабный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. К ее ликвидации привлекли 115 спасателей , 18 единиц техники и один пожарный поезд.

В пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ рассказали, что Россия ударила по Кременчугу сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 . Их выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что россияне выпустили 2 ракеты . Одна из них попала в торговый центр, а другая – в городской стадион.

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