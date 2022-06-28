На території заводу лишилася величезна вирва від вибуху

Російські військові ракетним ударом завдали руйнувань інфраструктурі "Кременчуцького заводу дорожніх машин". "Кредмаш" – це приватна установа.

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Голова наглядової ради установи Микола Данилейко повідомив, що внаслідок ракетного удару серед працівників немає поранених.

Водночас через обстріл загарбників розбита будівля, а на території заводу лишилася величезна вирва від вибуху.

Відео руйнувань після ракетного удару росіян

Микола Данилейко розповів, що з 1989 року завод не випускає військової техніки та запчастин.



Друга ракета у Кременчуку влучила у завод / Фото Суспільне Полтава

Раніше в Офісі Президента також розповіли деталі обстрілу заводу в Кременчуку. Повідомлялося, що внаслідок удару було знищено проліт одного з корпусів і вікна у всіх будівлях підприємства. В ОП зазначили, що 2 працівники отримали травми.

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