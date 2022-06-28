Деталі моторошного обстрілу розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

Важливо Почалася фаза терору цивільних: Росія випускає ракети, якими точно цілити неможливо, – Арестович

Куди поцілила друга ракета

За даними ОП, друга ракета потрапила на територію одного з підприємств Кременчука. Внаслідок цього було знищено:

проліт одного з корпусів,

вікна у всіх будівлях підприємства.

Також ракетний обстріл пошкодив двоповерхову будівлю. Загалом 2 працівники отримали травми. На щастя, жертв немає.

Головне про удар по ТРЦ

Вдень 27 червня російські окупанти запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди російських окупантів влучили у ТРЦ "Амстор". Тоді у будівлі перебували приблизно 1000 відвідувачів. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, частина з них почали прямувати до виходу. Саме це і зберегло більше життів.

Після удару в "Амсторі" спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта. До робіт від ДСНС залучено 440 осіб (зокрема 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Стріляли російські загарбники ракетами X-22 з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожі літаки злетіли з аеродрому Шайковка. Аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину.

Станом на ранок 28 червня відомо, що кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18. В результаті атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували.