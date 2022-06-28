Важкопоранені зазнали травм різних видів. Про це детальніше розповів Віталій Малецький в ефірі національного телемарафону 28 червня, повідомляє 24 канал.

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Сім важкопоранених, які перебувають на інтенсивній терапії

Ми вчора відвідали постраждалих в лікарні. В нас є 7 важкопоранених з різними ступенями ураження: мінно-вибухові, опікові тощо,

– розповідає мер Кременчука.

Зараз постражадалі потребують інтенсивної терапії, в чому їм допомагають медики. Всього в лікарні перебуває понад 20 поранених внаслідок авіаудару. За медичною допомогою звернулися 57 осіб.

Дехто з постраждалих не звертався до лікарів, бо мав легкі ушкодження. Наприклад, людей легко зачепило уламком.

Віталій Малецький каже, що зараз наші медики посилено працюють. Усім необхідним вони забезпечені.

Також він зазначив, що в Кременчуці буде оголошено 3-денний траур за загиблими. А міська рада збереться на позачергову сесію, щоб ухвалити рішення про надання допомоги всім постраждалим внаслідок ракетного удару.

Головні новини від мера Кременчука станом 28 червня 12:00

Відомо про 18 загиблих, 36 зниклих безвісти та 59 травмованих.

У перші хвилини після удару на допомогу кинулися не лише рятувальники, поліція чи військовослужбовці. Дуже багато звичайних місцевих жителів допомагали рятувати людей.

Роботи з розбирання завалів тривають. вони триватимуть 2 – 3 дні. Місцева влада допомагає рятувальникам, тому вони забезпечені всім необхідним.

У місті працює слідча група на чолі з Генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Коротко про ракетний удар по Кременчуку

27 червня російські окупанти запустили ракети Х-22 по місту. Два ворожі снаряди влучили у ТРЦ "Амстор". Відомо, що в будівлі на той час було близько тисячі мирних українців.

Одразу після російської атаки в ТРЦ почалася масштабна пожежа, вогонь охопив всю будівлю, а дах впав.

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