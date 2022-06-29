Російські окупанти продовжують ракетний терор мирних українців. Цього разу мішенню ворога став Миколаїв.

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Обстріл Миколаєва: відомо про ще одного загиблого

Зранку 29 червня російські окупанти здійснили потужний ракетний обстріл Миколаєва. Лише впродовж години ворог запустив по місту 10 ракет.

Мішенню росіян став житловий будинок. Ворог завдав підлого будинку по багатоповерхівці о 6:25, коли всі мешканці були вдома та мирно спали.

Рятувальники, які розбирають завали, повідомили про те, що витягнули тіло ще одного загиблого. Загалом станом на 17:10 відомо вже про 5 загиблих та 5 поранених.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ракети ворога влучили й у гаражний кооператив, там згоріли 11 гаражів та 9 автівок.

Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура. За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет,

– повідомив він.

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