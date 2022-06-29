У Генштабі ЗСУ попередили, що з 28 червня по 16 липня у Гомельській області проводять військові збори з військовозобов'язаними.
Зауважте Росія готує ДРГ, залучаючи білоруських військових, – Міноборони
Ракетна загроза з Білорусі
Під час зборів білоруси планують відпрацювати формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організацію охорони об'єктів.
Крім того, зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі по Україні. В жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу.
Загроза з Білорусі: останні новини
- Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.
- Проте білоруські війська проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.
- У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ, раніше було 7.
- Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.
До теми – Кривонос заявив, що є велика загроза нападу з території Білорусі: відео