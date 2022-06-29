У Генштабі ЗСУ попередили, що з 28 червня по 16 липня у Гомельській області проводять військові збори з військовозобов'язаними.

Зауважте Росія готує ДРГ, залучаючи білоруських військових, – Міноборони

Ракетна загроза з Білорусі

Під час зборів білоруси планують відпрацювати формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організацію охорони об'єктів.

Крім того, зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі по Україні. В жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу.

Загроза з Білорусі: останні новини

Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.

Проте білоруські війська проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.

У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ, раніше було 7.

Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

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