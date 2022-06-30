Успішний наступ на ворога в Херсонській області організували військовослужбовці 60-тої окремої піхотної бригади. Про це стало відомо 30 червня.

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Знищили ворожу техніку та вполювали "Тигра"

Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога,
– мовиться в повідомленні.

Українські військові знищили російські БМП та танки. Також вполювали ББМ "Тигр". Захисники розповідають, що місцеве населення Потьомкиного зітхнуло з полегшенням.

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Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп. 60-та окрема піхотна бригада,
– пишуть на сторінці ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 30 червня

  • особового складу – 35 600 осіб;
  • танків – 1 573 одиниці,
  • бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,
  • артилерійських систем – 790 одиниць,
  • реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,
  • засобів ППО – 104 одиниці,
  • літаків – 217 одиниць,
  • гелікоптерів – 185 одиниць,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,
  • крилатих ракет – 143 одиниць,
  • кораблів /катерів – 14 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,
  • спеціальної техніки – 61 одиниця.

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