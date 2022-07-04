Британське видання зазначає, що зараз Збройні Сили України не проводять масштабного контрнаступу, однак вже можуть похвалитися певними тактичними здобутками. Наприклад, наші воїни звільняють зайняті окупантами населені пункти та просуваються все ближче до Херсона.

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Бойовим діям заважають мирні мешканці

Чимало людей з тимчасово окупованої території через безжальні бойові дії шукають спосіб виїхати у більш безпечні регіони. Наприклад, багатодітне подружжя з села Довгове, вирішили ризикнути та разом з 5 маленькими дітьми вибиралися з окупації на човні.

Зараз українські війська наближаються до Херсона. Видання зазначає, що це не схоже на масштабний контрнаступ, однак ситуація може змінитися навіть уже впродовж наступних двох тижнів.

Іноземні журналісти поспілкувалися з українськими військовими. Наші захисники відзначають – у росіян, на жаль, чималий людський ресурс. Однак, за словами військових, ключовою проблемою для масштабного контрнаступу є те, що чимало мирних мешканців залишилися на окупованих територіях і не виїхали. Російські окупанти можуть використовувати українців як живий щит, що суттєво ускладнює ведення бойових дій.

Окупанти вербують місцевих мешканців

Невелика кількість місцевих мешканців на Херсонщині співпрацює з окупантами, однак випадки роботи на ворога уже виявляли. Наприклад, окупанти вербують 15-річних дівчат.

Також військові розповіли випадок, коли вдалося виявити колаборанта. У чоловіка на телефоні була лише одна програма – звичайна гра. Однак, як з'ясувалося – це не гра, а програма для передачі координат та отримання криптовалюти.

Видання відзначає, що під час контрнаступу ЗСУ, будуть жорстокі бої. Однак опір місцевого населення також зростатиме, тому проти окупантів боротимуться і партизани.

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Українським військам вдалося звільнити селище Іванівка на Херсонщині. Окупанти намагалися його відбити, однак безрезультатно.

Боячись контрнаступу ЗСУ, окупанти зосереджуються на обладнанні позицій та укріплень. За даними Генштабу, з території Криму на Херсонщину росіяни завезли 17 вагонів боєприпасів.

Більше про ситуацію на Херсонщині та на інших напрямках на фронті ви можете переглянути в карті бойових дій.

Зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 4 липня: дивіться відео