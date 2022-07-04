Интересно, что "властные должности" раздали нескольким россиянам из далекой Калининградской области. Об этом рассказал действующий и законный депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в Фейсбуке 4 июля.

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Кто вошел в состав оккупационного так называемого "правительства" на Херсонщине

О формировании оккупационного квазиправительства в Херсонской области заявил гауляйтер областного центра Владимир Сальдо. Возглавит незаконное "властное" формирование Сергей Елисеев, который не понял, что именно забыл на Херсонщине, ведь приперся туда из российской Калининградской области.

Интересно, что заместителем этого российского урода стал предатель Украины, нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Очевидно, именно с больничной койки он, по словам Сальдо, будет "отвечать за сельское хозяйство".

Еще одним заместителем Елисеева стал Владимир Беспалов – он также приперся на оккупированную Херсонщину из Калининградской области. По заявлению коллаборанта Сальдо, этот россиянин будет отвечать за так называемую "внутреннюю политику" на временно оккупированных территориях области.

Попал в квазиправительство Херсонщины также "гость" из Московской области – Михаил Родиков. По информации Сергея Хланя, ранее этот оккупант занимался "адаптацией" к российским правилам учебного процесса во временно аннексированном Крыму. Теперь будущий "груз 200" возглавит в Херсонской области так называемое "министерство образования и науки".

Интересно, за что так не любят калининградцев и этого Родикова, что посылают на гарантированную смерть в Херсонщину? Пусть Ковалев проведет "правительству" инструктаж, как здесь "безопасно" для предателей и коллаборантов,

– написал Сергей Хлань.

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Что известно о нардепе-изменнике Алексее Ковалеве

В начале июня народный депутат Украины Алексей Ковалев фактически открыто заявил, что пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. С захватчиками он обсудил развитие аграрного сектора на занятых территориях Херсонской области.

22 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области партизаны подорвали авто нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева. Накануне партизанское движение области "приветствовало" взрывами и ряд других коллаборантов.

К сожалению, после подрыва авто Ковалев остался жив – он записал видео из больницы, где надеялся, что ему "удастся вернуться к своим прямым функциональным обязанностям" уже в ближайшее время.

Важно – несколько детских садов Херсона пошли на сотрудничество с российскими оккупантами: смотрите видео