Цікаво, що "владні посади" роздали декільком росіянам з далекої Калінінградської області. Про це розповів чинний та законний депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у фейсбуці 4 липня.

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Хто увійшов до складу окупаційного так званого "уряду" на Херсонщині

Про формування окупаційного квазіуряду у Херсонській області заявив гауляйтер обласного центру Володимир Сальдо. Очолить незаконне "владне" формування Сергій Єлісєєв, який не зрозуміло, що саме забув на Херсонщині, адже приперся туди аж з російської Калінінградської області.

Цікаво, що заступником цього російського виродка став зрадник України, нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов. Очевидно, саме з лікарняного ліжка він, за словами Сальдо, буде "відповідати за сільське господарство".

Ще одним заступником Єлісєєва став Володимир Беспалов – він також припхався на окуповану Херсонщину з Калінінградської області. За заявою колаборанта Сальдо, цей росіянин відповідатиме за так звану "внутрішню політику" на тимчасово окупованих територіях області.

Потрапив до квазіуряду Херсонщини також "гість" з Московської області – Михайло Родіков. За інформацією Сергія Хланя, раніше цей окупант займався "адаптацією" до російських правил навчального процесу у тимчасово анексованому Криму. Тепер майбутній "груз 200" очолюватиме у Херсонській області так зване "міністерство освіти і науки".

Цікаво, за що ж так не люблять калінінградців і цього Родікова, що посилають на гарантовану смерть до Херсонщини? Хай Ковальов проведе "правительству" інструктаж, як тут "безпечно" для зрадників і колаборантів,

– написав Сергій Хлань.

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Що відомо про нардепа-зрадника Олексія Ковальова

На початку червня народний депутат України Олексій Ковальов фактично відкрито заявив, що пішов на співпрацю з російськими окупантами. Із загарбниками він обговорив "розвиток аграрного сектору" на зайнятих територіях Херсонської області.

22 червня очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що на Херсонщині партизани підірвали авто нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Напередодні партизанський рух області "привітав" вибухами й низку інших колаборантів.

На жаль, після підриву авто Ковальов залишився живий – він записав відео з лікарні, де понадіявся, що йому "вдасться повернутися до своїх прямих функціональних обов'язків" вже найближчим часом.

Важливо – кілька дитячих садочків Херсона пішли на співпрацю з російськими окупантами: дивіться відео