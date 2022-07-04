У Сєвєродонецьку ситуація досить складна, адже там не відбувається регулярних поставок гуманітарної допомоги. Також російські окупанти намагаються встановити там певну окупаційну адміністрацію. Про це 24 каналу розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

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Він повідомив, що в місті вже призначили "керівника". Крім цього, окупанти створюються умови для того, щоб люди виходили на роботу.

Заманюють людей, які залишилися в місті, високими зарплатами. Проте зробити щось капітальне наразі в місті неможливо,

– пояснив Олександр Стрюк.

"Для того, щоб відновити інфраструктуру, необхідно повернути місто під контроль України. Оскільки все досить взаємоповʼязано саме з Україною, саме з державою. Ті обʼєкти, які знищені, вони можуть бути відновлені лише тією виробничою базою, яка є в нас", – зазначив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.

Що відомо про так звану владу

Олександр Стрюк повідомив, що росіяни частково попривозили своїх людей для керівних посад. Проте також є місцеві, які згодилися, й перейшли на бік так званої ЛНР.

"Наскільки мені відомо посадовців адміністрації Сєвєродонецька у новій владі немає", – додав Стрюк.

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