В Северодонецке ситуация достаточно сложная, ведь там не происходит регулярных поставок гуманитарной помощи. Также российские оккупанты пытаются установить там определенную оккупационную администрацию. Об этом 24 каналу рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

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Он сообщил, что в городе уже назначен "руководитель". Кроме этого, оккупантами создаются условия для того, чтобы люди выходили на работу.

Заманивают людей, оставшихся в городе, высокими зарплатами. Однако сделать что-то капитальное пока в городе невозможно,

– объяснил Александр Стрюк.

"Для того чтобы восстановить инфраструктуру, необходимо вернуть город под контроль Украины. Поскольку все достаточно взаимосвязано именно с Украиной, именно с государством. Те объекты, которые уничтожены, они могут быть восстановлены только той производственной базой, которая есть у нас", – отметил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка.

Что известно о так называемой власти

Александр Стрюк сообщил, что россияне частично попривозили своих людей для руководящих должностей. Однако также есть местные, которые согласились, и перешли на сторону так называемой ЛНР.

"Насколько мне известно должностных лиц администрации Северодонецка в новой власти нет", – добавил Стрюк.

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