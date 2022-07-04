В Северодонецке ситуация достаточно сложная, ведь там не происходит регулярных поставок гуманитарной помощи. Также российские оккупанты пытаются установить там определенную оккупационную администрацию. Об этом 24 каналу рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
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Он сообщил, что в городе уже назначен "руководитель". Кроме этого, оккупантами создаются условия для того, чтобы люди выходили на работу.
Заманивают людей, оставшихся в городе, высокими зарплатами. Однако сделать что-то капитальное пока в городе невозможно,
– объяснил Александр Стрюк.
"Для того чтобы восстановить инфраструктуру, необходимо вернуть город под контроль Украины. Поскольку все достаточно взаимосвязано именно с Украиной, именно с государством. Те объекты, которые уничтожены, они могут быть восстановлены только той производственной базой, которая есть у нас", – отметил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка.
Что известно о так называемой власти
Александр Стрюк сообщил, что россияне частично попривозили своих людей для руководящих должностей. Однако также есть местные, которые согласились, и перешли на сторону так называемой ЛНР.
"Насколько мне известно должностных лиц администрации Северодонецка в новой власти нет", – добавил Стрюк.
Оккупационные власти в Северодонецке: смотрите видео
- Напомним, что руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк 25 июня сообщил, что Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка. По его словам, наши военные должны были занять более укрепленные оборонные позиции.
- Сергей Гайдай отметил, что украинские военные выполнили свою миссию в Северодонецке даже не на 100%, а на все 200%. Вооруженные Силы сдерживали врага возле этого населенного пункта, а также – сколько потерь нанесли оккупантам (как в технике, так и в личном составе), то они однозначно перевыполнили план.